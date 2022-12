Osimhen: “Festa di Napoli per l’Argentina impressionante. Maradona è Dio per i napoletani”

Victor Osimhen rivela che la festa di Napoli per l’Argentina è stata impressionante e Maradona è Dio per i napoletani

Victor Osimhen è rimasto colpito dalla festa della città di Napoli per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali. Nella sua intervista ad Il Mattino, il centravanti nigeriano si è detto impressionato dalla festa che si è tenuta a Napoli per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali. “Maradona? Ho visto la festa degli argentini nelle strade e nelle piazze di Napoli: impressionante. Non so neppure io cosa sia stato Maradona per Napoli, ma definirlo un Dio non è una esagerazione. Ma lo è anche per questo club, per questa squadra. Per noi giocare nel Napoli significa anche onorare il suo nome: è un piacere, un motivo di orgoglio. Vogliamo vincere anche per rendere omaggio al suo ricordo, lui ha fatto così tanto per questa città e per questa squadra ed è bello vedere le sue immagini ovunque in giro, i murales, gli altarini. Qui Maradona esiste per sempre”.

Osimhen vuole vincere col Napoli per omaggiare Maradona

Osimhen ha poi proseguito: “Murales per Osimhen? Se vinciamo lo scudetto, lo fanno sicuramente a me. Ma non solo a me. Credo a tutta la squadra. Mai foto della mia famiglia sui social? C’è sempre qualcuno che è pronto a criticare, a riversare odio, a insultare. Finché lo fanno con me, fa parte del gioco, si può anche far finta di nulla. Ma non potrei mai accettare che qualcuno possa usare parole offensive nei confronti di mia figlia o di uno qualsiasi dei miei familiari”.