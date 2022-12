Osimhen carica il Napoli: “Champions League, noi vogliamo battere l’Eintracht”

Victor Osimhen parla della corsa Champions League del Napoli, agli ottavi ci sarà la sfida con l’Eintracht di Francoforte.

Il Napoli è riuscito a superare brillantemente il turno di Champions, vincendo addirittura il girone in cui era presente il Liverpool. Memorabile la prima sfida contro la squadra inglese, in cui il Napoli ha dominato per tutta la partita. Ma memorabile l’intera fase a gironi con gli azzurri che hanno conquistato l’accesso agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, perdendo con il Liverpool solo nei minuti finali dell’ultimo match, quando oramai il primo posto era blindato.

Champions League: Osimhen spinge il Napoli

Oggi Victor Osimhen parlato a Gazzetta dello Sport, tra gli argomenti toccati anche quello dello scudetto. Alla domanda: “Chi temi di più delle avversarie“, il nigeriano ha risposto: “Non lo so. Non ci penso. Sono concentrato su di noi. Siamo noi i padroni del nostro destino e noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Partita dopo partita“.

Ma gli obiettivi del Napoli sono multipli e Osimhen vuole anche la Champions League: “È un grande torneo, dà emozioni uniche. Ha un grande fascino e non vedo l’ora che arrivi il momento di affrontare l’Eintracht: noi sappiamo di essere forti ma sappiamo che anche loro lo sono e che superare il turno non sarà semplice. Ma arrivare ai quarti di finale è uno dei nostri obiettivi. E non lo nascondiamo“. Una carica davvero incredibile quella dell’attaccante, che sicuramente trasmetterà anche a tutta la squadra. Il gruppo è unito e compatto e vuole prendersi il massimo da questa stagione. La prima parte ha segnalato un Napoli in ottima forma, ora gli uomini di Spalletti vogliono proseguire su questa strada.