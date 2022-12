Napoli, Lozano dice no all’offerta di De Laurentiis: “Cifre troppo basse”

Lozano in estate potrebbe lasciare il Napoli, l’attaccante messicano giudica troppo bassa la cifra proposta da Aurelio De Laurentiis.

Hirving Lozano gioca per il Napoli dal 2019. Dopo aver trascorso la maggior parte della sua carriera in Olanda con il PSV Eindhoven, Lozano si è trasferito in Italia dove ha giocato per la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Lozano ha avuto un buon impatto nel suo primo anno con il Napoli, segnando 12 gol in 35 partite di campionato e diventando uno dei giocatori chiave della squadra. Tuttavia, la sua seconda stagione con il club è stata meno produttiva, con Lozano che ha segnato solo 5 gol in 26 partite di campionato.

Nonostante i suoi risultati non siano stati così eccezionali negli ultimi tempi, Lozano rimane un giocatore molto talentuoso e può ancora fare la differenza per il Napoli in futuro. La squadra azzurra si sta preparando per affrontare una seconda parte di stagione impegnativa, con il campionato italiano e la Champions League in programma. Se Lozano riesce a ritrovare la forma e a fare la differenza per il Napoli, potrebbe diventare uno dei giocatori chiave del club ancora una volta.

LOZANO, NO ALL’OFFERTA DI DE LAURENTIIS

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di radio Marte, Lozano in estate protrebbe lasciare il Napoli, il calciatore sudamericano guadagna 4,5 milioni a stagione e ha fatto sapere che non accetterebbe una riduzione dello stipendio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non andrà oltre ad un’offerta da 3,5 milioni, il “tetto” stabilito dalla dirigenza dopo il ridimensionamento salariale della rosa.

Il Napoli ha fatto sapere di essere pronto a valutare le proposte per il Messicano. L’entourage di Lozano si sarebbe attivato per trovargli una sistemazione in Inghilterra, meta gradita al giocatore, attratto dall’idea di giocare in Premier League.