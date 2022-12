Napoli: ecco i marcatori con la Juve Stabia, Raspadori show

Il Napoli ha vinto 6-1 con la Juve Stabia nella partitella giocata a Castel Volturno: in gol anche Raspadori e Kvaratskhelia.

Il tuto è stato svolto nella massima segretezza, porte chiuse e nessuna intrusione da parte esterna. Un allenamento congiunto, così lo ha chiamato ufficialmente la SSCN, perché non c’è stata solo la partita ma anche un po’ di esercizi prima della stessa. In ogni caso il fattore più importante per testare muscoli e fisico è stata la partita che si è giocata sui campi del training center della provincia di Caserta.

Chi ha segnato in Napoli-Juve Stabia

A svelare i nomi dei marcatori della partita amichevole tra Napoli e Juve Stabia ci ha pensato Corriere dello Sport. Sul quotidiano in edicola oggi si può leggere che per il Napoli sono andati in gol: Raspadori con una doppietta, poi Kvaratskhelia, Lobotka, Demme e Anguissa. Mentre per La Juve Stabia la rete è stata di Santos. “Una partitella intensa, di cento minuti complessivi, nel corso della quale Spalletti ha alternato l’intera rosa mischiando come di consueto carte e uomini senza concedere indizi: la prova generale in vista del ritorno del campionato in programma mercoledì con l’Inter a San Siro, dopo cinquantatré giorni di pausa e di attesa, è stata a dir poco blindata“.

Evidentemente durante la partita Spalletti ha voluto provare anche qualche soluzione tattica che si potrebbe mettere in pratica contro l’Inter a San Siro. In questo modo si potrebbe spiegare il motivo per il quale la partita non è stata aperta a nessuno, negli agli organi di informazione.