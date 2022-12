Napoli si prepara per il big match con l’Inter: partitella e goleada contro la Juve Stabia

Il Napoli sta ultimando i preparativi per il suo prossimo impegno di campionato contro l’Inter, battuta in amichevole la Juve stabia.

Il Napoli, capolista in serie A, è pronto a tornare in campo con la voglia di vincere. Gli azzurri di Lucianio Spalletti, preparano il prossimo incontro contro l’Inter, che segnerà la ripresa del campionato di Serie A. Nella preparazione alla partita, la squadra azzurra ha affrontato la Juve Stabia in una partitella di fine allenamento, che si è conclusa con un risultato di 6-1.

Il Napoli sta ultimando i preparativi per il suo prossimo impegno contro l’Inter, che segnerà la ripresa del campionato di Serie A per la capolista. Nella giornata di oggi, la squadra di Spalletti ha svolto una seduta mattutina di allenamento presso il SSCN Konami Training Center. Dopo una fase di attivazione sul campo 1, i giocatori azzurri si sono spostati sul campo 2 per un allenamento congiunto con la Juve Stabia, formazione di Serie C.

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il test si è concluso con un risultato di 6-1 a favore del Napoli. Il match è durato 100 minuti, suddivisi in due tempi da 50, per permettere a entrambe le squadre di fare ruotare i propri giocatori. Tra gli azzurri in campo c’erano anche Kim e Zielinski, che hanno recentemente partecipato al Mondiale in Qatar.