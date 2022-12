Giroud-Milan, scontro sul rinnovo. La moglie vuole andare via, c’entra anche Origi

Giroud-Milan, grana rinnovo: il centravanti francese chiede 4 milioni di euro. Anche la moglie del francese vuole lasciare Milano.

Giroud insoddisfatto della proposta di rinnovo del Milan: chiede 4 milioni di euro

Sono giorni difficili per il Milan, che si trova al centro di una grana legata al rinnovo del contratto di Giroud, il centravanti francese che ha discusso, tramite i suoi agenti, del suo futuro con il club rossonero. Secondo quanto riportato da Sportitalia.com, il Milan avrebbe proposto un rinnovo dell’ingaggio di Giroud a 2,5 milioni di euro, cifra che il calciatore ha decisamente respinto.

Giroud, infatti, avrebbe espresso il desiderio di ottenere un ingaggio pari a 4 milioni di euro, cifra che al momento non sembrerebbe essere alla portata del Milan. A complicare ulteriormente la situazione, c’è il fatto che il francese vorrebbe tornare in Premier League e che la moglie di Giroud non sarebbe più felice di vivere a Milano.

A scatenare l’ira di Giroud, inoltre, sarebbe stato anche il guadagno di Origi, che percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione, cifra superiore a quella proposta al francese. Al netto di questo ingaggio e delle prestazioni del compagno, Giroud si aspettava un trattamento diverso.

Di fronte a questa situazione, il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, sta cercando di evitare il caos in pieno mercato e di convincere Giroud a restare, ma al momento le possibilità di rinnovo sembrano lontane. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane e se il Milan riuscirà a trovare un accordo con il suo attaccante di punta.