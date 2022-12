Riparte la serie A, brutte notizie per i denigratori di Spalletti

Dopo la sosta per il Mondiale in Qatar e le feste natalizie, riparte il campionato. Il Napoli vuole riconfermarsi, i detrattori di Spalletti avranno una bella sorpresa.

Quarantaquattro giorni fa salutavamo il 2022 della Serie A, interrotta come il resto dei campionati maggiori in Europa e oltreconfine per via del Mondiale in Qatar.

Per la prima volta nella storia del calcio abbiamo dunque assistito ad un’interruzione per via di una Coppa del Mondo disputata tra novembre e dicembre. E la ripresa presenta tutta una serie di interrogativi.

Il 13 novembre la Serie A si fermava con il Napoli in vetta al campionato. La squadra di Spalletti guida la classifica con 8 punti di vantaggio sull’inseguitrice più prossima (il Milan) ed è stata una delle formazioni più impressionanti per rendimento e gioco espresso non solo in Italia ma anche in Champions League.

La più grande incognita relativa agli azzurri riguarda però proprio questa interruzione sul più bello. I denigratori di Spalletti sono pronti a scommettere su un calo inevitabile e fisiologico del Napoli. Il tecnico nonostante le sconfitte in amichevole ha piena fiducia nel suo gruppo e al lavoro ha aggiunto anche un po di scaramanzia napoletana che non guasta mai. I tifosi del Napoli sono invece sicuri del mantenimento di certi risultati e vedono nella vittoria Argentina dei Mondiali un buon auspicio.

Accadde già nel 1987, quando la stagione successiva a quella in cui Maradona si laureò Campione del Mondo il Napoli riuscì a portare a casa il suo primo Scudetto.