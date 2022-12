Giordano: “Inter-Napoli? Barella top ma Spalletti ha uno più bravo in mezzo al campo”

Antonio Giordano si sofferma su Inter-Napoli, dichiarando che Barella è top ma Spalletti ha uno più bravo in mezzo al campo

Antonio Giordano dice la sua opinione su Inter-Napoli. Il giornalista, firma illustre del Corriere dello Sport, parla del match del 4 gennaio allo stadio “Meazza” in San Siro a Milano ai microfoni di Radio Marte: “Non so con l’Inter che tipo di partita possa venir fuori. Il Napoli ha una capacità di adattamento ai match impressionante, con uomini che palleggiano in faccia agli avversari. È una squadra, quella azzurra, assemblata in maniera straordinaria che si è evoluta attraverso il lavoro di Spalletti“.

Tra Ndombelé e Zielinski giocherà chi è più in condizione per Giordano

In merito alla sfida a centrocampo, Giordano ammette: “Secondo me Barella è top, anche se Lobotka in questo momento è più bravo lì in mezzo. Tra Ndombelé e Zielinski giocherà titolare quello che è più in condizione”.

“La morte di Pelé rappresenta un dolore per tutti quelli che amano il calcio. Un dolore anche per certe generazioni, come la mia, che ancora pensa alle prime lacrime da bambino dinanzi allo stacco aereo su Burgnich, una delle foto più iconiche mai esistite“. Ha concluso il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano.