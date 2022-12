Kvaratskhelia sui preservativi in Georgia: Il Napoli minaccia una causa

Un’azienda in Georgia vende preservativi con la faccia di Kvaratskhelia, ma il club azzurro potrebbe intentare una causa per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine del giocatore.

Un’azienda in Georgia sta commercializzando preservativi con la faccia del giocatore del Napoli Kvaratskhelia, ma il club potrebbe intentare una causa per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine del giocatore.

L’azienda afferma di aver già venduto tutte le scorte di profilattici con la faccia di Kvaratskhelia, ma il Napoli potrebbe chiedere il risarcimento per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine del giocatore. Resta da vedere come si evolverà la situazione in Georgia.

KAVARATSKHELIA FINISCE SUI PRESERVATIVI

In Georgia, Kvaratskhelia è diventato una vera e propria celebrità. Il giocatore del Napoli, che fa impazzire gli appassionati di calcio quando scende in campo, ha ora anche la sua faccia sui preservativi. Secondo fonti dell’azienda Aiisacondoms, sono già state vendute tutte le scorte di profilattici con la sua immagine, circa un migliaio di pezzi.

L’azienda ha affermato che Kvara è stato eletto “l’uomo più attraente della Georgia” e che i preservativi con la sua faccia vengono venduti a 2,85 dollari l’uno. Tuttavia, il Napoli potrebbe intentare una causa all’azienda per aver utilizzato l’immagine del giocatore senza autorizzazione.

In passato, Aiisacondoms è stata al centro di uno scandalo. La ditta aveva lanciato profilattici con l’immagine di Tamar, una zarina medievale della Georgia. Successivamente l’intera produzione fu ritirata dal mercato a causa di denunce presentate dal consiglio comunale di Tbilisi.