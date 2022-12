Napoli in allarme per la pericolosa Bomba di Kvara in vista del Capodanno 2023

Napoli è in stato di allarme per la possibile diffusione della “Bomba di Kvara”, che potrebbe causare danni alle persone durante il Capodanno 2023.

Napoli è in stato di allarme a causa della possibile diffusione di una nuova bomba chiamata “Kvara”, ispirata al giocatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia.

Bomba Kvara

Questo ordigno è molto potente e potrebbe causare danni alle persone, ed è stato soprannominato “Kvaradona” in riferimento alla celebre “bomba di Maradona“. Secondo le fonti, la bomba di Kvara sta diventando popolare sul mercato nero in tutta Italia, e c’è il rischio che venga utilizzata per salutare il 2023.

Si raccomanda di evitare di usare questo ordigno, ma non è chiaro quanti seguiranno questo consiglio. La bomba di Kvara pesa circa 500 grammi ed è composta da un mix esplosivo illecito. L’allarme è stato lanciato dai carabinieri di Reggio Emilia, a dimostrazione della rapida diffusione di questo ordigno in tutta Italia.

Botti legali e illegali, cosa dice la legge

Secondo la legislazione italiana, nel termine “petardo” rientrano gli artifici pirotecnici la cui esplosione produce unicamente rumore, appartenenti alle categorie 2, 3 e 4 dei fuochi pirotecnici.

L’assegnazione della categoria viene assegnata dal contenuto di massa attiva presente nell’artifizio e dalla potenza emessa in decibel.

categoria 2: Fino a 0,5 grammo di polvere M100, 1 g di polvere M80 oppure 6 g di polvere nera; non deve superare 120db@20mt

3: fino a 10 g; 120db@20mt

4 (professionale): per quantitativi superiori. Decibel illimitati.

Essendo stata abrogata la libera vendita, il limite minimo per l’acquisto dei prodotti di categoria 2 sono i 18 anni d’età compiuti, per la categoria 3 il porto d’armi o nulla osta all’acquisto e per la categoria 4 esclusivamente a soggetti muniti di “conoscenze specialistiche”, cioè pirotecnici abilitati.

Inoltre, in molti comuni italiani erano in vigore ordinanze di divieto dell’utilizzo dei petardi durante i festeggiamenti di Capodanno, poi annullate perché risultate atti illeggitimi, perché i sindaci non hanno il potere di vietare la vendita dei prodotti legali con marchio CE.

Ovviamente il consiglio è quello di evitare di utilizzare i botti: in questo modo risparmierete, eviterete rischi e di spaventare bambini e animali domestici.