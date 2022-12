Juve Stabia, un dirigente: “Un vero allenamento col Napoli, con cambi volanti e tante prove”

Un dirigente della Juve Stabia rivela che è stato un vero allenamento col Napoli, con cambi volanti e tante prove

Filippo Polcino, amministratore unico della Juve Stabia, commenta l’allenamento congiunto con il Napoli. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente delle Vespe racconta quello che ha visto al Konami Training Center di Castel Volturno: “E’ stato un allenamento, nel vero senso della parola, con i cambi volanti per provare lo stato di salute delle due squadre. Spalletti ha provato qualcosa per il ritorno in campionato con l’Inter. Non si è badato al risultato, ma solo a provare delle cose in campo. Io sono un tifoso del Napoli e devo dire che li ho trovati bene: i giocatori erano pronti, ho visto un ottimo Napoli”.

Polcino ha visto un ottimo Napoli nell’allenamento congiunto

Polcino poi parla anche di aspetti extracalcistici: “Asse Napoli-Juve Stabia? Ci sono dei rapporti. Il Napoli è la squadra più importante del Sud, creare l’asse con gli azzurri darebbe benefici soprattutto a noi. Quest’anno ci hanno dato in prestito D’Agostino, che sta facendo un gran bene, autore anche di una doppietta recentemente e stava segnando anche oggi in allenamento col Napoli. Speriamo in futuro di fare insieme altre operazioni”