“Napoli-Juve Stabia: ecco il risultato finale”: lo svela Radio Kiss Kiss

Il risultato finale di Napoli-Juve Stabia viene svelato da Radio Kiss Kiss Napoli: è finita 6-1 per gli azzurri

Il Napoli supera la Juve Stabia con il risultato finale di 6-1 nell’allenamento congiunto disputato a Castel Volturno. Il club azzurro non dà notizia del punteggio nel report sul sito ufficiale che recita: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di attivazione sul campo 1. Successivamente il gruppo azzurro si è spostato sul campo 2 dove ha svolto allenamento congiunto con la Juve Stabia. Domani seduta mattutina“.

Radio Kiss Kiss Napoli definisce il risultato tra le due compagini

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, svela che la partita si è conclusa sul punteggio di 6-1. Il risultato, in un modo o nell’altro, viene confermato dall’allenatore stabiese Leonardo Colucci che risponde: “Quanto è finita? 5-1 o 6-1, non ricordo. Per noi a segno Santos“. La partita è durata 100 minuti, con due tempi da 50 minuti, così da far giocare tutti.

L’allenatore della Juve Stabia Colucci entra nel dettaglio: “Kvaratskhelia stava bene, ha fatto degli spunti. Stanno bene anche Politano e Osimhen. Lobotka mi piace tantissimo, è un giocatore importante all’interno della squadra. Fa la differenza e riesce a far giocare bene anche chi ha vicino. In difesa hanno giocato Kim e Ostigard mi sembra, nel secondo tempo ha giocato anche Raspadori. Zielinski nel primo tempo. C’era anche Rrahmani. Penso che il mister abbia anche un po’ mescolato le carte”