Napoli-Juventus, biglietti in vendita. Ecco i prezzi e le modalità di acquisto

Biglietti in vendita per Napoli-Juventus, la sfida del 13 gennaio: ecco i prezzi e le modalità d’acquisto

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Juventus, che si disputerà il 13 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di oggi giovedì 22 dicembre 2022.

Questi i prezzi:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Tutte le informazioni sull’acquisto del biglietto per Napoli-Juventus

In attesa della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità competenti, i residenti fuori regione Campania potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelity card (Fan Stadium Card), caricando in modalità digitale il titolo acquistato sulla propria card; dovranno munirsi, inoltre, di segnaposto da presentare agli ingressi, unitamente alla fidelity card e al documento d’identità.

I residenti nella regione Campania potranno acquistare poi presso i punti vendita senza obbligo di fidelity card.

In una prima fase di vendita, i settori superiori delle curve e dei distinti resteranno chiusi e saranno posti in vendita solo gli anelli inferiori, oltre alla Tribuna Posillipo e alla Tribuna Nisida.

A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 4 gennaio saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna family e per la tribuna young.

Il settore diversamente abili e la tribuna young saranno acquistabili attraverso una piattaforma dedicata e consultabile al seguente link.