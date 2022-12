Napoli su Walid Cheddira, può acquistarlo subito e farlo arrivare in estate

Il Napoli fa sul serio per Walid Cheddira del Bari, secondo il Corriere dello Sport Giuntoli potrebbe chiudere subito l’affare.

Il Napoli pensa Walid Cheddira. Il bomber della Serie B, è la grande sorpresa del Bari di Luigi De Laurentiis. Ha esordito con la maglia del Marocco e le sue prestazioni, gli sono valse il premio di giocatore di B del mese di settembre battendo Florian Ayé del Brescia, Jeremy Menez della Reggina e Salvatore Esposito della SPAL.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Walid Cheddira, attaccante in forza al Bari. “Walid Cheddira, attaccante del Bari di Luigi De Laurentiis, 24 anni, protagonista al Mondiale col Marocco, è finito nei radar azzurri. Non per questa sessione, però: Walid rientra in un progetto a lunga gittata, e dunque per la prossima stagione“.

“Per giugno: il piano potrebbe essere quello consolidato, andato già in scena più volte negli anni precedenti, e dunque chiudere subito l’affare e poi lasciare il giocatore in prestito alla base fino alla fine della stagione”, riferisce il noto quotidiano sportivo.

In Serie B, Walid Cheddira è il capocannoniere attuale del torneo insieme a Matteo Brunori del Palermo a quota nove reti. Quello tra Napoli e Bari per Walid Cheddira sarebbe a tutti gli effetti un affare “in famiglia”, dal momento che i due club sono di proprietà rispettivamente di Aurelio e di Luigi De Laurentiis.