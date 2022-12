Domizzi: “Determinante il rapporto di fiducia tra De Laurentiis e Spalletti”

Per Maurizio Domizzi è determinante il rapporto di fiducia tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti

Maurizio Domizzi si è espresso sulla lotta scudetto della sua ex squadr, ai microfoni di TMW News: “I numeri e le prestazioni dicono che potrebbe senz’altro essere l’anno buono per lo scudetto del Napoli. C’è da tenere presente di un campionato, vista la formula dovuta al Mondiale, molto anomalo e che quindi si ripartirà da zero a gennaio. Ovvio però che il margine che ha preso è importante e che la struttura di gioco e la sicurezza che ha acquisito in questi mesi lo faranno partire di nuovo davanti alle altre”.

Domizzi applaude la crescita di Zielinski

L’ex calciatore si sofferma su Luciano Spalletti: “Credo che sia stato importante, ma lo è stato ancora di più forse il rapporto di fiducia che Spalletti è riuscito ad instaurare con De Laurentiis, cosa che magari con gli altri era avvenuto solo inizialmente e non si era protratto nel tempo nel fare determinate scelte di mercato sia in entrata che in uscita”.

Domizzi termina su Piotr Zielinski: “Il potenziale lo si era intravisto già da giovanissimo quando aveva fatto solo delle apparizioni. Poi è cresciuto ed ha avuto l’incastro positivo di aver avuto, sia all’Empoli che al Napoli, degli allenatori molto bravi che lo hanno aiutato a crescere soprattutto dal punto di vista tattico perché dal punto di vista tecnico e fisico il potenziale si vedeva già da giovanissimo”.