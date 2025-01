Napoli, Kvaratskhelia al PSG avrebbe un impatto incredibile sui conti del club

La possibile cessione del talento georgiano potrebbe generare una delle plusvalenze più alte nella storia della Serie A, seconda solo all’affare Higuain.

Il Napoli potrebbe presto salutare una delle sue stelle più luminose. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino del PSG per il mercato di gennaio, in quello che potrebbe diventare uno degli affari più redditizi nella storia del club azzurro.

L’attaccante georgiano, acquistato nell’estate 2022 per soli 11 milioni di euro, ha lasciato un segno indelebile in maglia azzurra con 107 presenze e 30 gol, contribuendo in modo decisivo alla conquista del terzo scudetto. Ora, con una valutazione di 80 milioni di euro, la sua cessione potrebbe generare numeri da record.

Analizzando i dati finanziari, l’impatto sui conti sarebbe straordinario: con un valore netto a bilancio di appena 2,2 milioni al 31 dicembre 2024, la plusvalenza raggiungerebbe i 77,8 milioni di euro. Un risultato che la renderebbe la seconda più alta nella storia della Serie A, superata solo dalla cessione di Higuain alla Juventus (86,2 milioni).

L’effetto positivo sul bilancio del Napoli sarebbe ancora più significativo considerando il risparmio su stipendio e ammortamento: sommando questi 1,75 milioni all’eventuale plusvalenza, l’impatto totale sui conti supererebbe i 79,5 milioni di euro.