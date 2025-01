PSG su Kvaratskhelia, dalla Georgia: “Addio al Napoli vicino”

Fonti georgiane svelano i piani del club parigino: pronta una nuova offerta dopo i due tentativi estivi respinti da De Laurentiis. Il rinnovo con gli azzurri resta in stallo.

La notizia arriva direttamente dalla Georgia: il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe tingersi dei colori del Paris Saint-Germain. Il club francese, dopo i tentativi falliti della scorsa estate, sarebbe pronto a presentare una nuova proposta al Napoli già in questa sessione di mercato.

A svelare il retroscena è il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che sui social lancia segnali preoccupanti per i tifosi azzurri: “Non posso rivelare tutti i dettagli, ma la storia tra Kvara e il Napoli sta volgendo al termine. Resterà comunque una pagina indimenticabile per il club”.

Il pressing del PSG si inserisce in un momento delicato, con la trattativa per il rinnovo del contratto che non decolla. I parigini, che la scorsa estate si erano visti respingere due proposte da De Laurentiis, puntano a sfruttare questa fase di stallo nelle negoziazioni.

“Il Napoli saprà come reinvestire il ricavato per rinforzarsi”, aggiunge Dgebuadze, aprendo di fatto a uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Con il mercato aperto fino al 3 febbraio, le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro del talento georgiano.