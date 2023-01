Cremonese-Juve: clamoroso gol annullato a Dessers – VIDEO

Cremonese-Juve la moviola: l’arbitro Ayroldi annulla un gol alla squadra di Alvini per fallo di Dessers su Danilo.

Si fatica ancora a comprendere il motivo per cui sia stato fermato il gioco per il fallo di Dessers su Danilo durante Cremonese-Juventus. Il tutto accade a metà del primo tempo quando Dessers controlla un pallone in area di rigore e lo calcia verso la porta avversaria. La palla entra in rete, ma l’arbitro fischia, ancora prima di calciare, un fallo.

Cremonese-Juventus: moviola

In particolare l’arbitro Ayroldi vede un fallo di Dessers su Danilo. Dal video si vede un leggerissimo tocco dell’attaccante sul difensore bianconero. Ma si parla veramente di un soffio, mentre invece in area di rigore si vede molto di peggio, anche perché il calcio resta uno sport di contatto. Invece il gol di Dessers durante Cremoense-Juve viene incredibilmente annullato.

Gli arbitri di Serie A cominciano davvero malissimo. Perché anche in Salernitana-Milan c’è stato un altro errore da parte del direttore di gara. Tomori commette fallo su Piatek ma non è stato espulso e non è stato fischiato alcun rigore.