Inter-Napoli, formazioni ufficiali. Meret tra i pali. Tra Anguissa e Ndombele prevale…

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli: Spalletti sceglie Meret tra i pali mentre tra Anguissa e Ndombele prevale il camerunense

Il Napoli scioglie ogni dubbio in merito alla posizione di Alex Meret. per il big match contro l’Inter, in programma alle 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Dopo la smentita pomeridiana sulla presunta febbre, l’ufficio comunicazione dà nota degli undici titolari scelti da Luciano Spalletti.

Il portiere ex Udinese e Spal gioca tra i pali. In difesa Juan Jesus e Olivera vengono preferiti a Ostigard e Mario Rui, al fianco di Kim Min Jae e Di Lorenzo. L’altro ballottaggio tra Anguissa e Ndombele è stato sciolto in favore del camerunense che supporterà Lobotka e Zielinski, Infine in attacco confermato il trio composto da Osimhen, Politano e Kvaratskhelia.

Nell’Inter Simone Inzaghi opta per la coppia d’attacco composta da Lukaku e Dzeko, con Lautaro Martinez e Correa come riserve. Assente Brozovic, il compito di dirigere la squadra spetterà a Calhanoglu

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, match in programma stasera a San Siro

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti