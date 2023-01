Il Napoli smentisce la fake news: Meret pronto per l ‘Inter

Smentita la voce che vedeva il portiere del Napoli, Alex Meret, in dubbio per il match contro l’Inter a causa di un’influenza.

Un piccolo campanello d’allarme si era diffuso in casa Napoli prima del match di questa sera a San Siro. Sul web era girata la voce che Meret avesse l’influenza e che la sua presenza contro l’Inter fosse in forte dubbio, al punto da mettere in allarme Salvatore Sirigu. Tuttavia, Meret sta bene e dovrebbe scendere regolarmente in campo contro l’Inter, stando a quanto filtra dal club partenopeo. Inoltre, il Napoli ha smentito queste voci, definendole “fake news” e dichiarando di provare fastidio per queste notizie non veritiere. Dunque, a meno di clamorose sorprese, il portiere friulano dovrebbe essere regolarmente tra i pali a San Siro per difendere la porta azzurra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Il più grande dubbio di Inzaghi riguarda la presenza o meno dal 1′ di Lautaro: al momento è in pole il tandem Lukaku-Dzeko, già provato con buoni risultati nelle amichevoli vinte contro Reggina e Sassuolo. Dumfries e Dimarco i due quinti, Calhanoglu playmaker vista anche l’indisponibilità di Brozovic. Acerbi tra Skriniar e Bastoni, nonostante il recupero di De Vrij.

Spalletti ha l’imbarazzo della scelta: gli unici ballottaggi riguardano il ruolo di terzino sinistro (Mario Rui o Mathias Olivera) e quello dell’esterno destro d’attacco (ma Politano è davanti a Lozano). In difesa ok Rrahmani, che però non è al 100% della condizione e dovrebbe lasciare ancora il posto a Juan Jesus. Ndombele scalpita e tallona Anguissa. Unico assente Gaetano, fuori dai convocati per gastroenterite.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.