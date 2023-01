Milik decisivo: la Juve batte la Cremonese. “Il Napoli è avvisato”

La Juventus batte la Cremonese grazie ad un gol di Milik, annullato un gol a Dessers che fa arrabbiare mister Alvini.

Un gol su punizione al 90′ di Arek Milik dà i tre punti alla Juve che batte la Cremonese, nonostante la squadra di Alvini abbia giocato un’ottima partita tenendo testa ai bianconeri per tutta la partita. Così la Juve centra le settima vittoria consecutiva in campionato, ancora una volta senza subire gol. Il corto muso di Allegri sembra tornato, tanto che i tifosi sui social sono convinti che possono riaprire la corsa scudetto. “Così possiamo riprendere anche il Napoli” fanno sapere i tifosi juventini.

Cremonese-Juventus: moviola

Durante la sfida c’è anche un episodio di moviola. L’arbitro Ayroldi vede un fallo di Dessers su Danilo. Dal video si vede un leggerissimo tocco dell’attaccante sul difensore bianconero. Ma si parla veramente di un soffio, mentre invece in area di rigore si vede molto di peggio, anche perché il calcio resta uno sport di contatto. Invece il gol di Dessers durante Cremoense-Juve viene incredibilmente annullato.

Gli arbitri di Serie A cominciano davvero malissimo. Perché anche in Salernitana-Milan c’è stato un altro errore da parte del direttore di gara. Tomori commette fallo su Piatek ma non è stato espulso e non è stato fischiato alcun rigore.