Quando Vialli intervistò Maradona, lo scoop sulla Juventus – VIDEO

Gianluca Vialli e Diego Armando Maradona sono stati avversari sul campo, vestendo le maglie di Napoli e Sampdoria.

La prematura morte di Gianluca Vialli a soli 58 anni ha lasciato un grande dolore nel mondo dello sport e non solo. Grande uomo e giocatore, ottimo professionista, Vialli era un personaggio che piaceva in maniera trasversale. Ha vestito le maglie di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea ma la sua scomparsa ha fatto capire ancora di più che Vialli era un campione amato da tutti. Al termine della carriera ha continuato a restare nel mondo dello sport come opinionista, ma già da tempo si era reinventato giornalista.

Vialli: intervista a Maradona

Con la sua Sampdoria, Vialli è riuscito a tenere testa al Napoli, vincendo lo scudetto della stagione 90-91. In quella squadra ci giocava Diego Armando Maradona, che nella stagione 89-90 aveva portato il secondo titolo nazionale agli azzurri, quando la Serie A era ancora il campionato più bello del mondo, paragonabile all’attuale Premier League.

In queste ore è risputata l’intervista di Vialli a Maradona, fatta proprio in quegli anni. Un giovanissimo Vialli chiede a Diego come mai nel 1979 non andò a buon fine la trattativa per portarlo alla Juventus, nonostante fosse già stato acquistato dai bianconeri. Maradona spiega il retroscena con Sivori e Boniperti.

Ma Vialli e il Napoli si sono anche sfiorati in altre occasioni. Come dopo lo scudetto del 1987-88. Ferlaino voleva portare Vialli in azzurro e contattò il suo amico e presidente della Sampdoria, Mantovani. Ma Vialli scelse di restare alla Samp ed in una intervista spiegò il motivo per cui rifiutò il trasferimento in azzurro: “Ogni volta Mantovani mi chiamava in ufficio, e mi spiegava la sua missione: sfidare lo status quo, ribaltare le gerarchie del calcio. Quando uscivo mi pareva di camminare sulle acque. Ero innamorato di lui, della squadra, dell’ambiente“.