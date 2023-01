Napoli su Ounahi: è battaglia con due club, ecco le cifre

Il Napoli vuole Azzedine Ounahi centrocampista dell’Angers che piace pure a Leicester e Marsiglia. Giuntoli offre 15 milioni di euro.

Il centrocampista marocchino ha disputato un ottimo Mondiale in Qatar ed ha aperto le porte alla possibilità di una cessione. Giuntoli seguiva Ounahi da tempo ma il direttore sportivo ha raffreddato la pista quando ha capito che si poteva scatenare un’asta. Dopo qualche settimana dal termine del Mondiale, la concorrenza per Ounahi è rimasta importante, ma non così pressante. Il Napoli non ha mai mollato la pista, com’è abitudine di Giuntoli. Anzi ha continuato a tenere aperti i rapporti, pronto ad approfittare di un momento propizio.

Calciomercato: Ounahi al Napoli, sfida a Leicester e Marsiglia

Giuntoli vorrebbe prendere Ounahi già a gennaio. Il direttore sportivo della SSCN sarebbe anche pronto a lasciare il giocatore in prestito all’Angers fino a fine stagione, una condizione che alletta molto il club francese.

A sfidare il Napoli per il cartellino di Ounahi ci sono Leicester e Marsiglia. Questi due club sono molto interessati a chiudere l’affare già durante il calciomercato di gennaio, ma ci sono anche altri club di Premier League che monitorano la situazione per giugno. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Napoli per il cartellino di Ounahi non intende arrivare ai 25 milioni di euro chiesti dall’Angers. Al massimo offre 15 milioni di euro che con i bonus possono arrivare a 20. Un’offerta importante per il centrocampista di 22 anni che si sta mettendo in mostra in Ligue 1 ed ha ancora bisogno di crescere.

Giuntoli continuerà a monitorare la situazione Ounahi, ma porta avanti anche altre operazioni di calciomercato. Oggi arriva l’ufficialità di Bereszynski, mentre Zanoli si trasferisce alla Sampdoria in prestito.