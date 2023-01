Spalletti sprona il Napoli: il retroscena dopo la sfida con l’Inter

Luciano Spalletti chiede una reazione dopo Inter-Napoli, il tecnico pronto a cambiare formazione con la Sampdoria.

Potrebbero esserci dei cambi importanti nella formazione del Napoli che sfida la Sampdoria. Si parla di due esclusioni eccellenti: Kvaratskhelia e Zielinski. Sia il polacco che il georgiano non sono apparsi in grande forma. Spalletti vuole uno scatto d’orgoglio dai suoi giocatori, dopo che la sua squadra a Milano ha giocato veramente male, meritando la sconfitta al netto di un arbitraggio di Sozza, fin troppo permissivo a vantaggio dei nerazzurri.

Secondo quanto fa sapere Gazzetta, Luciano Spalletti già dopo Inter-Napoli ha chiesto una reazione immediata ai suoi uomini, lo ha fatto nel ventre di San Siro per stimolare subito i suoi calciatori. Ma il tecnico è pronto a cambiare a cambiare uomini e moduli per la sfida con la Sampdoria. L’allenatore ha tutti a disposizione e quindi da una parte si cerca di puntare sull’orgoglio dei giocatori, mentre dall’altro si prova a cambiare qualcosa in formazione.

Alcuni giocatori del Napoli non sono apparsi in forma come Lobotka, Kvaratskhelia, ma pure lo stesso Politano. Il Napoli visto contro l’Inter è troppo brutto per essere vero, quindi è necessario cambiare immediatamente rotta. Spalletti sa che è assolutamente fondamentale trovare una vittoria subito dopo Milano. Un altro passo falso metterebbe ancora più pressione alla sua suqadra.