Chiariello: “4 all’arbitro Sozza. Kvara preso a calci e Napoli penalizzato”

Kvara preso a calci in Inter-Napoli: Umberto Chiariello assegna 4 all’arbitro Sozza per colpe disciplinari.

Il giornalista Umberto Chiariello ha assegnato un 4 all’arbitro Sozza nelle pagelle post-partita di Inter-Napoli, trasmesse su Canale 21. Secondo Chiariello, Kvara è stato oggetto di una “caccia all’uomo” durante la partita e l’Inter ha potuto picchiare a causa dei 3 gialli non dati. Ha aggiunto che l’arbitro ha falsato la partita a livello disciplinare e che Kvara non ha potuto giocare a calcio, ma solo a calci.

CHIARIELLO: SOZZA DA 4 IN PAGELLA

“Kvara non è ai suoi livelli, ma è stata una caccia all’uomo, l’unica buona notizia è il mancato infortunio perché poteva uscire rotto. Se si consentono tre falli subito a Skriniar, poi Barella, lo falciano da dietro, quindi è sempre giallo. Quello di Barella da dietro in mezzo alle gambe, non dà il giallo neanche lì. Manca pure un giallo a Mkytaryan in ripartenza, 3 gialli non dati, l’Inter ha potuto picchiare.

Dal lato di Kvara non si è giocato a calcio, ma a calci. L’arbitro fa parte della gara e se consente di picchiare il più fantasioso il Napoli gioca in 10. Il problema non è di Seregno, o nato a Milano, ma di un arbitro che ha falsato una partita sul piano disciplinare!”

Chiariello ha inoltre sottolineato che nella sconfitta del Napoli ci sono state gravi colpe arbitrali, come il primo fallo di Skriniar con una punizione pericolosa non punita e il secondo fallo su Kvara, che avrebbe meritato un giallo ma che non è stato punito.

“Il Napoli ha perso per colpe sue, soprattutto per colpe arbitrali. Non ci sono episodi dubbi, come a Cremona. Tuttavia, fa un primo fallo con una punizione pericolosissima dal limite che non ha dato. Un secondo fallo,viene alzato da terra, colpendolo sulla gamba e da giallo netto, senza essere punito.

Dopo pochi minuti,Barella entra da dietro su Kvara ed un giallo che potrebbe configurare qualcosa di più, neanche viene ammonito. Due gialli mancanti in 20’. Col Milan, Kvara, fece ammonire i suoi due marcatori sulla fascia e provocò l’espulsione di Dest. Ieri, sarebbe potuta accadere la stessa cosa, se ieri i due uomini di fascia fossero stati ammoniti.

“Lasciandoli impuniti, l’arbitro ha cambiato la partita, Kvara ha giocato male ed è stato preso a calcioni. Le decisioni di Sozza hanno indirizzato la partita, al di là delle colpe del Napoli. Non capisco come possa essere stato valutato bene. Io non ci sto“.

CHIARIELLO: KVARA PRESO A CALCI

