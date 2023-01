Biasin provoca i tifosi del Napoli con il suo tweet sull’arbitro Sozza

Il giornalista tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, ha scatenato l’ira dei tifosi del Napoli con il suo tweet sull’arbitro Simone Sozza dopo il match Inter-Napoli.

I tifosi del Napoli sono rimasti indignati dal tweet del noto giornalista Fabrizio Biasin, in cui sosteneva che l’arbitro Simone Sozza fosse stato il migliore in campo durante il match Inter-Napoli. La partita, disputatasi durante la 16^ giornata del campionato di Serie A, ha visto la vittoria dell’Inter per 1-0, ma molti tifosi del Napoli hanno espresso insoddisfazione per come l’arbitro avrebbe gestito la gara.

Biasin, tifoso dell’Inter, con il suo tweet ha pungolato i tifosi del Napoli, suscitando l’ira dei supporters azzurri: “Migliore in campo, #Sozza. Stop. #InterNapoli”.

Non c’è dubbio che il giudizio di un arbitro sia soggettivo e dipenda dal punto di vista di chi lo osserva, ma è altrettanto vero che un giornalista dovrebbe mantenere un certo equilibrio e rispetto nei confronti di entrambe le squadre, specialmente quando esprime il suo parere sui social.

La passione per una squadra di calcio è comprensibile, ma ciò non giustifica il mancato rispetto verso gli avversari e i loro tifosi. In un mondo in cui le opinioni e le parole hanno un peso sempre maggiore, è importante che i giornalisti agiscano con responsabilità e rispetto, evitando di alimentare divisioni e conflitti inutili.