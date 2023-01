Auriemma: “Kvaratskhelia, bersaglio dei difensori. Vi dico una cosa sul Napoli”

Secondo Auriemma Kvaratskhelia, è diventato bersaglio dei difensori: “Il Napoli reagirà contro Sampdoria e Juventus”.

Il Napoli ha iniziato male il 2023 con la sconfitta contro l’Inter a San Siro. Una delle delusioni della serata è stata senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia, che ha avuto una prestazione deludente bloccato dai difensori nerazzurri.

Raffaele Auriemma ha sottolineato come Kvaratskhelia sia stato trattato duramente, soprattutto nel primo tempo: “Caro Kvaratskhelia, devi accettare il fatto di essere diventato il bersaglio dei difensori che non sanno come fermarvi in modo regolare”.

Deve rassegnarsi che se vuole diventare un campione deve metterci più carattere. Il calcio è questo. Ha preso due/tre legnate, come capita spesso ai giocatori più forti. È stato fermato in maniera regolare, non è colpa dei giocatori dell’Inter se non sono stati ammoniti”.

Le parole del giornalista napoletano hanno scatenato subito le reazioni dei tifosi nei commenti: “Deve accettare che se vuole diventare un campione deve avere più carattere. Il calcio è così. Ha preso qualche colpo duro, come capita spesso ai giocatori più forti.

È stato fermato in modo regolare, non è colpa dei giocatori dell’Inter se non sono stati ammoniti“.

Auriemma ha poi continuato su Twitter: “Il Napoli è stato messo male in difesa, era impossibile per Dzeko sbagliare il colpo di testa dell’1-0. Per far sì che quello di ieri sera resti solo un episodio, dobbiamo reagire “da Napoli” contro Sampdoria e Juventus, squadre che ho visto entrambe cariche“.