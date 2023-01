Scandalo Sozza: l’arbitro premiato nonostante il suo fallimento

Arbitro Sozza premiato con i galloni di internazionale nonostante lo scandalo Milan-Fiorentina: l’incredibile impunità del calcio italiano.

In un Paese normale sarebbe stato ben difficile che dopo la scandalosa direzione di Milan – Fiorentina l’arbitro Sozza fosse premiato con i galloni di internazionale, ma qui siamo in Italia e accade anche questo. In un calcio devastato dagli scandali non si muove foglia e ancora si tergiversa nell’immobilismo generale. All’incredibile mancato commissariamento dell’AIA è giunta come risposta la designazione del milanese Sozza per arbitrare il Napoli in lotta con lo scudetto con Milan e Inter.

L’impunità del calcio italiano: il mancato commissariamento dell’AIA

Il messaggio di potere dell’AIA, così ha definito la designazione di Sozza per Inter – Napoli il bravo Massimo D’Alessandro, è arrivato giusto e puntuale appena dopo la vicenda D’Onofrio. Sul campo, poi, Sozza non ha tradito la fiducia accordatogli dal designatore Rocchi e per interposte persone ha randellato a dovere i malcapitati avversari napoletani impedendo loro di giocare. Come spiegare l’assurda impunità che Sozza ha consentito a Skriniar e compagni fra il plauso dei cronisti prima e dei pittoreschi teatrini televisivi poi.

La risposta di Napolipiu.com all’arbitraggio di Sozza in Inter-Napoli

Qui da Napolipiu.com facciamo cronaca e denunciamo determinate conduzioni arbitrali e non imitiamo i vari Biasin che attraversano Twitter esaltano certi arbitraggi (“Migliore in campo, #Sozza. Stop. #InterNapoli”), mostrandoci persino irrispettosi verso la platea di tifosi e sportivi appena beffati dalla farsesca direzione di Milano.

Napolipiu.com non esalta e nemmeno promuove arbitri che dirigono Inter – Napoli come ha fatto Sozza, facendosi persino correre dietro per le ripetute e incessanti proteste, ed irridere, da Barella per ben oltre 84 minuti di gioco e solo a quel minuto cavarsela con l’estrazione del semplice cartellino giallo per il giocatore interista. Ma queste sono cose che capitano solo in Italia.