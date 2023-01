Inter-Napoli, Handanovic a Sozza: “Mi raccomando fischia poco” – pizzicato dalle telecamere

Handanovic parla con l’arbitro Sozza prima di Inter-Napoli, il portiere filmato dalle telecamere della Lega Serie A.

Sono gli attimi che precedono la partita dello stadio San Siro di Milano. La ripresa del campionato del Napoli e dell’Inter. Nel pre gara ci sono anche le telecamere della Serie A, che riprendono il warm up della sfida. Nel corridoio che porta sul terreno di San Siro ci sono tutti i giocatori, con il sottofondo dei rumori dello stadio che anticipano la ‘battaglia’ calcistica. Tutti i titolari sono schierati senza maglia, ma ci sono ovviamente anche i calciatori che dovranno andare in panchina e gli arbitri del match.

Cosa ha detto Handanovic a Sozza prima di Inter-Napoli: il video

Samir Handanovic, il portiere dell’Inter, è stato ripreso dalle telecamere della Lega Serie A mentre si avvicinava al campo di gioco prima di un incontro. Nell’immagine si vede Handanovic salutare alcuni avversari e stringere la mano al capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Handanovic poi guarda dritto davanti a sé e lascia sfuggire una battuta o raccomandazione.

Un episodio particolare quello che avviene prima del calcio di avvio di Inter-Napoli, con Handanovic che dice: “Sozza… mi raccomando, fischia pochissimo oggi“. Una frase particolare, intercettata anche da Fanpage, anche perché l’arbitro Sozza della sezione di Seregno, effettivamente fischia molto poco. Soprattutto nel primo tempo permette ai giocatori dell’Inter di intervenire in modo violento su quelli del Napoli. Un comportamento sottolineato anche da Maurizio Pistocchi, che mette in evidenza come manchino almeno due o tre cartellini gialli per l’Inter solo nel primo tempo. In particolare si ricorda il fallo di Skriniar su Kvaratskhelia, che era da cartellino giallo, ma su cui Sozza ha sorvolato.