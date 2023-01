Napoli irriconoscibile con l’Inter: ma il funerale anticipato è eccessivo

Il Napoli perde contro l’Inter, il gol di Dzeko condanna gli azzurri alla sconfitta: critiche su Spalletti ed i giocatori.

La prima sconfitta stagionale del Napoli nella stagione 2022/23, fa già gridare al crollo complessivo della squadra di Luciano Spalletti, tecnico bocciato da tutti i media nazionali. L’allenatore toscano, forse, ha peccato di scarso coraggio perché ha mandato in campo uomini che non erano in grande forma.

Lobotoka, Anguissa, Rrahmani e Kvaratskhelia non hanno brillato, mentre qualche sostituto come Ndombele ed Elmas è apparso in forma migliore al momento dell’entrata in campo. Ma un allenatore è pagato per fare delle scelte e Spalletti si è fidato dei suoi fedelissimi, scegliendo ancora il 4-3-3.

Serie A: Napoli primo in classifica, ma quante critiche

I demeriti del Napoli sono evidenti: l’Inter era più in forma, meglio schierata in campo ed aveva più fame di vittoria. Quello visto a San Siro è stato senza dubbio il Napoli più brutto della stagione fino ad ora. Mai si era vista la squadra di Spalletti andare così in difficoltà a centrocampo, il vero punto di forza dei partenopei. La mediana azzurra non è stata mai ‘corta’, né in fase di costruzione della manovra, ma nemmeno durante l’interdizione. Perso il centrocampo è facile perdere anche la partita. Non è un caso che l’Inter abbia avuto almeno tre nette palle gol, oltre alla rete di Dzeko, favorite da una mediana che non faceva filtro.

Detto degli errori del Napoli, però, non bisogna dimenticare che fare il funerale agli azzurri, sembra assolutamente prematuro. La squadra di Spalletti ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà. Ma mentre l’informazione mainstream grida già ad un campionato riaperto, bisogna guardare anche alla realtà. La classifica di Serie A dice che il Napoli resta primo con 5 punti di vantaggio sul Milan, 7 sulla Juve e 8 sull’Inter. Questa situazione fotografa meglio la situazione del campionato italiano.

Ovviamente serve una reazione immediata con il Napoli che deve battere la Sampdoria l’8 gennaio 2023 a Marassi.