Cheddira: il Napoli vuole chiudere subito col Bari

Calciomercato – Napoli vuole Walid Cheddira, attaccante marocchino di proprietà del Bari di Luigi De Laurentiis.

Ovviamente il rapporto tra le due società è molto facilitato dato che il Napoli è gestito da Aurelio De Laurentiis, papà di Luigi. Ma questo non significa che la trattativa andrà sicuramente in porto. Il giocatore del Bari piace anche ad altri club, anche di Premier League e quindi la società pugliese potrebbe decidere di monetizzare vendendolo al miglior offerente.

Napoli-Bari: trattativa per Cheddira

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Cheddira piace, ma non solo a Napoli, Lazio e Torino. Sicuramente appena il mercato entrerà nel vivo il fronte si allargherà con tutto quel che ne consegue. La società biancorossa è consapevole della situazione che si verrebbe a creare e sta pensando di chiudere al più presto la trattativa col Napoli realizzando un’importante plusvalenza

che farebbe affluire denaro fresco anche nelle casse del Parma che detiene il 50 per cento sulla rivendita.

Chiaramente il Napoli si impegnerebbe a lasciare Cheddira in prestito al Bari sino al prossimo giugno. Il modo migliore per tutelare il giocatore, per un debito di riconoscenza che la società sente di avere nei suoi confronti, adeguando il suo ingaggio di un anno fa al nuovo valore di mercato“.