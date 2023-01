Napoli, Bereszynski in arrivo: l’affare con la Sampdoria si chiude subito

Il Napoli è pronto a chiudere la trattativa con la Sampdoria per portare Bartos Bereszynski nella rosa di Luciano Spalletti.

Cristiano Giuntoli dopo Inter-Napoli ha fatto sapere che c’era una discussione in corso con la Sampdoria. Il direttore sportivo non è voluto sbilanciare, ma lo scambio Zanoli-Bereszynski è pronto ad essere concluso.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Questione di ore, che possono essere poche ma mai tante, poi si capirà; e anche Alessandro Zanoli (22) vivrà le stesse, identiche emozioni, facendo il viaggio all’incontrario, cominciando a ragionare da sampdoriano, il suo nuovo universo. Bereszynski al Napoli, Zanoli alla Samp e Contini (26) chissà: in parte dipende da Sirigu, che ha scoperto di essere un riferimento per il Cagliari di Ranieri e dunque potrebbe essere attratto dal richiamo dalle origini. In quel caso, la porta (o la panchina) si spalancherebbe per Contini e diventerebbe tutto più semplice“.

Calciomercato Napoli: novità Ounahi

Per quanto riguarda le trattative in casa Napoli non c’è solo Bereszynski da tenere sotto controllo. Giuntoli sta seguendo con grande attenzione Azzedine Ounahi dell’Angers. Secondo le ultime novità pare proprio che il Napoli voglia fare sul serio per Ounahi, chiudendo l’affare già a gennaio. Ieri dall’Argentina i media parlavano di un affare praticamente in chiusura. La società di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronta anche ad acquistare ora il giocatore, per poi lasciarlo in prestito al club francese fino a fine stagione, una condizione che piace molto all’Angers. Per acquistare Ounahi il Napoli dovrà sborsare una cifra vicina ai 20 milioni di euro.