Giuntoli: “Bereszynski, contatti con la Sampdoria. Ounahi, vi dico come stanno le cose”

Cristiano Giuntoli parla del calciomercato del Napoli con le trattative per Bereszynski della Sampdoria ed Ounahi dell’Angers.

Il direttore sportivo del Napoli ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Dazn. Giuntoli su Bereszynski ha detto: “Stiamo parlando con la Sampdoria per questo giocatore, ma al momento non c’è ancora nulla di definito“. Il Napoli vorrebbe portare Bereszynski in azzurro in prestito con diritto di riscatto e lasciar partire Zanoli in prestito secco. Oggi Bereszynski è stato schierato anche titolare da Stankovic nella sfida tra Sampdoria e Sassuolo, vinta dai blucerchiati. La squadra ligure sarà la prossima avversaria del Napoli il giorno 8 gennaio quando allo stadio Marassi si giocherà Sampdoria Napoli.

Giuntoli dopo Inter-Napoli, ha parlato anche di un’altra trattativa molto importante, quella per Ounahi dell’Angers. Il direttore sportivo ha detto: “Abbiamo fatto un buon inizio di stagione e pensiamo di sta bene così come siamo. Non stiamo a guadare agli altri ma solo a noi stessi“. Insomma Giuntoli non ha smentito la trattativa, ma non ha voluto accendere i riflettori. Il Napoli è molto interessato ad Ounahi, ma non sarà semplice prenderlo. Intorno al centrocampista marocchino c’è anche l’interesse di molti club di Premier League e si può scatenare un’asta.