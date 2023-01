Corriere: Napoli vicinissimo a Ounahi: L’Angers apre alla cessione

Napoli sarebbe in pole position per l’acquisto del giovane centrocampista Ounahi. L’Angers, sarebbe infatti disposta a trattare la cessione.

Il Napoli sembra interessato all’acquisto di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers. Secondo il Corriere dello Sport, il club francese sarebbe disposto a cederlo subito, ma trattenerlo fino alla fine della stagione.

“Ci stiamo preparando a tutto, abbiamo già avuto modo di parlare con il diesse e con l’allenatore per considerare qualsiasi scenario. E certo non puoi bloccare un calciatore che vuole andarsene. Per noi sarebbe ideale venderlo subito e trattenerlo però sino a fi ne stagione». Ha spiegato Said Chabane patron dell’Angers.

OUNAHI AL NAPOLI, L’ANGERS PENSA ALLA CESSIONE

Il Napoli avrebbe offerto circa 20 milioni di euro per Ounahi. Giuntoli stravede per il marocchino, considerato uno dei migliori prospetti del calcio francese. Tuttavia, il giocatore è anche richiesto dal Leicester e dall’Olympique Marsiglia, quindi potrebbe esserci un’asta per aggiudicarsi il suo cartellino. Nel frattempo, il Napoli sta pianificando il futuro del proprio centrocampo, dove alcune situazioni potrebbero cambiare: Diego Demme ha spazi limitati, Ndombele è un prestito con riscatto oneroso, mentre altri interventi sono previsti per luglio.

In conclusione, l’interesse del Napoli per Ounahi sembra essere molto forte, tanto che il club azzurro sarebbe disposto a investire circa 20 milioni di euro per acquistarlo. Con l’Angers disposto a trattare la cessione, il Napoli potrebbe essere avvantaggiato rispetto alle altre squadre interessate, come il Leicester e l’Olympique Marsiglia. Ounahi rappresenterebbe un importante rinforzo per il centrocampo del Napoli, dove potrebbero esserci dei cambiamenti a breve termine.