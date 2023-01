Ndombele titolare per Inter-Napoli: rischia Anguissa, le ultime novità

Tanguy Ndombele gioca titolare Inter-Napoli, il francese può prendere il posto di Frak Anguissa come mezz’ala destra.

Già qualche giorno fa vi avevamo anticipato delle ottime possibilità di vedere Anguissa dal primo minuto con l’Inter. Spalletti lo ha avuto a disposizione per tutto il mese di dicembre ed ha puntato molto su di lui. Il centrocampista francese è cresciuto molto in termini di condizione fisica, ma anche di feeling con la squadra. Potersi allenare un mese intero senza partite è stato molto importante per la sua crescita.

Napoli la probabile formazione con l’Inter: Ndombele titolare

Tecnicamente il calciatore in prestito dal Tottenham non si discute. Ma Ndombele ha anche un’ottima fisicità ed un dinamismo importante. Non è velocissimo nello scatto, ma riesce ad avere un buon allungo. Spalletti ha sempre creduto in questo calciatore, fin da quando è arrivato in maglia azzurra. Anche perché tecnicamente e nell’ultimo passaggio può essere veramente decisivo.

Secondo Corriere dello Sport, Ndombele può giocare titolare la sfida Inter-Napoli prendendo il posto di Anguissa. Ieri Spalletti ha detto che i reduci dal Mondiale stanno tutti bene. “Magari c’è chi sta benissimo e chi solo bene, ma sono tutti pronti a giocare” ha detto il tecnico, facendo intendere che ci potrebbero essere delle esclusioni tra chi è rientrato dal Qatar. Anguissa può essere proprio il giocatore sacrificato in questo momento, per fare spazio a Ndombele che non ha partecipato alla rassegna iridata.

Nella probabile formazione del Napoli che sfida l’Inter ci sono: Meret in porta. Difesa a quattro con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera. Centrocampo a tre con Ndombele, Lobotka e Zielinski. Attacco formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Anche in questo caso attenti alla sorpresa Ostigard, secondo le nostre informazioni sarà lui il titolare e non Juan Jesus come riferisce Corriere dello Sport.