Napoli, con l’Inter attenti alla variabile Ndombele

Tanguy Ndombele può partire titolare nella sfida Inter-Napoli, il francese può prendere il posto di Piotr Zielinski.

Luciano Spalletti ha lavorato a diverse soluzioni tattiche durante la pausa per il Mondiale. Il tecnico degli azzurri ha puntato molto su Raspadori che ha risposto con ottime prestazioni, adattandosi anche in ruoli diversi e limando l’intesa con Osimhen per giocare nel 4-2-3-1.

Ma durante Inter-Napoli è molto probabile che Spalletti schiererà il consolidato 4-3-3, dato che questo non sembra un match in cui fare esperimenti. Ma nella probabile formazione del Napoli può esserci qualche sorpresa. In difesa Juan Jesus viene dato titolare (attenti a Ostigard ndr), mentre Mario Rui si gioca il posto con Olivera.

Mala vera sorpresa di Inter-Napoli può essere Ndombele. Il centrocampista francese è apparso in crescita durante il mese di dicembre. Causa l’assenza di Zielinski, impegnato in Qatar, ha giocato sempre titolare durante le amichevoli.

Le sue movenze, sia a livello fisico che tattico, sono sembrate molto migliorate, tanto che Spalletti lo tiene in seria considerazione per giocare dal primo minuto con l’Inter. L’allenatore toscano valuterà le condizioni di Zielinski, ma ha in caldo la sorpresa Ndombele dal primo minuto.

Difficile, invece, sarà vedere Raspadori titolare nonostante sia uno degli uomini più in forma in questo momento. Spalletti può mandarlo in campo nella ripresa, magari cambiano il modulo, oppure può schierarlo al posto di Kvaratskhelia. Ma l’ex Sassuolo è un vero jolly d’attacco e può rivelarsi un’arma micidiale per il tecnico azzurro.