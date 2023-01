Napoli per Ounahi fa sul serio: vuole chiudere a gennaio

Calciomercato Napoli – Cristiano Giuntoli vuole acquistare Azzedine Ounahi già durante il calciomercato di gennaio.

Il club partenopeo è pronto a fare gli straordinari in fase di calciomercato. Perché la rosa di Spalletti non ha bisogno di grandi ritocchi. L’affare Bereszynski è in chiusura e non servono grandi interventi, poiché in estate si è operato bene. Ma questo non esclude che si possa intervenire per acquistare qualche calciatore ed anticipare i tempi. Lo ha già fatto in passato il Napoli, con Inglese, ad esempio, oppure con Petagna.

Ounahi al Napoli: contatti con l’Angers

ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “È, per dirla brutalmente e anche banalmente, una questione di danaro: vince, come sempre, chi offre di più in euro e pure in condizioni. Il Napoli vorrebbe dialogare pure immediatamente, chiudere l’affare Ounahi con l’Angers, poi lasciarlo in prestito ai francesi, ritrovarselo in organico per la prossima stagione, quando altre scelte poi andranno fatte: Ndombele, a esempio, è un prestito del Tottenham che richiederà un investimento cospicuo; e Demme, tra sei mesi, potrebbe avere voglia di rimettersi in discussione altrove. Si possono aprire varchi, oppure no, che hanno indirizzato il Napoli a spingersi verso Angers: la strada è affollata, Leicester e Olympique percorrono lo stesso sentiero. Ed il mercato è appena partito, ma già si sente il rumore dei soldi“.

Per portare Ounahi al Napoli durante il calciomercato di gennaio servirebbero circa 20 milioni di euro. Una cifra non da poco, ma che potrebbe essere destinata a crescere nei prossimi mesi. Anche se ora il prezzo è gonfiato dalle prestazioni fatte registrare al Mondiale. Prima della parentesi in Qatar il cartellino del giocatore era valutato intorno ai 10 milioni di euro.