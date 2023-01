“Demme lascia casa. Abbiamo portato via tutto”: il retroscena della ditta traslochi

Il dipendente di una ditta di traslochi ha rivelato che Demme ha lasciato casa ed hanno portato via tutto dall’appartamento di Posillipo

“Diego Demme lascia Napoli: ormai è certo, va via per sei mesi”. Ad affermarlo è un presunto dipendente di una nota ditta di traslochi ai microfoni di Radio Marte. In diretta presso la trasmissione, egli annuncia il retroscena: “E’ sicuro: Demme cambia squadra, va in prestito da qualche parte. Ha già pensato al trasloco: abbiamo svuotato il suo appartamento perché non resterà a Napoli” . Questo è il contenuto del discorso del tifoso alla radio campana che però, già in diretta, prende con le pinze tali dichiarazioni perché bisogna capire se il calciatore va via oppure semplicemente si sposta da Posillipo ad un’altra zona di Napoli. In questi giorni tante sono le squadre che hanno palesato l’interesse per l’ex Lipsia, quindi ora resta da capire cosa deciderà il calciatore.

Resta da capire se Demme cambierà casa oppure si trasferisce in una nuova squadra

Il retroscena è stato rivelato dal tifoso mentre era in collegamento il giornalista Ciccio Marolda che ha affermato: “Lo sappiamo da mesi: che Demme vada altrove non è una novità, ma non abbiamo una sicurezza effettiva sul quando ed il dove. Da quello che mi risulta, il ragazzo sarebbe orientato a tornare in Germania. Sembra giusto, visti gli spazi ristretti che ha avuto, quest’anno, con Luciano Spalletti” ha commentato l’opinionista, storica firma del Corriere dello Sport.