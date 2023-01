IL MATTINO – Demme chiede la cessione al Napoli: lo vogliono in Bundesliga

Diego Demme chiede la cessione al Napoli, sul giocatore ci sono due club di Bundesliga: Bayer Leverkusen e Stoccarda.

Il Napoli sta studiando diversi colpi a centrocampo, perché sa che Demme potrebbe andare via a gennaio. Ieri l’Equipe parlava di un Napoli in vantaggio per Ounahi, notizia confermata anche oggi dai media italiani. Il marocchino può essere uno dei sostituti in caso Demme dovesse portare un’offerta vantaggiosa al club di Aurelio De Laurentiis.

Cessione Demme: le ultime novità

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla possibile cessione di Demme da parte del Napoli: “Bayer Leverkusen e Stoccarda lo cercano con insistenza. Vuole giocare di più, sarà lui a decidere: il suo contratto scade nel 2024, il Napoli lo libera per 5 milioni. Cifra che la Salernitana non intende versare. Se va via, promozione sul campo per Gaetano: il ds Giuntoli non vuole correre il rischio di innesti nello spogliatoio che possano rovinare l’equilibrio“.