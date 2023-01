Sky – Rrahmani non gioca Inter-Napoli, Spalletti ha scelto il sostituto

Sky anticipa la probabile formazione del Napoli contro l’Inter: Amir Rrahmani non sarà titolare al suo posto Juan Jesus.

Inter-Napoli si gioca il 4 gennaio 2023, ma secondo quanto riferisce Sky non ci sarà la presenza di Rrahmani. Il difensore kosovaro fermo dal 10 ottobre ha recuperato dall’infortunio, ma non ha giocato nessuna delle amichevoli di dicembre. Rrahmani si è rivisto in campo solo durante Napoli-Juve Stabia allenamento congiunto, terminato con una partita a Castel Volturno.

Inter-Napoli: le probabili formazioni di Sky

Le ultime novità sul Napoli che sfida l’Inter sono proprio relative a Rrahmani. Secondo quanto fa sapere Sky, Spalletti non lo schiererà dal primo minuto. Al suo posto giocherà Juan Jesus, anche se viene lasciata una porta aperta per un recupero in extremis del kosovaro. Non bisogna escludere nemmeno Ostigard, che secondo le notizie di Napolipiu, potrebbe essere la vera sorpresa di Inter-Napoli, insieme a Ndombele al posto di Zielinski.

Ultime novità di formazione anche per l’Inter che lascerà Lautaro Martinez in panchina. Da Sky fanno sapere che Brozovic non è ancora al massimo della forma mentre Mkhitaryan può stringere i denti e giocare dal primo minuto contro il Napoli. In difesa spazio ad Acerbi titolare, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco.