Inzaghi è sicuro: un ‘uragano’ contro Osimhen e Kvaratskhelia durante Inter-Napoli

Simone Inzaghi vuole fermare Osimhen e Kvaratskhelia sono gli osservati speciali dell’allenatore durante Inter-Napoli del 4 gennaio.

La coppia d’attacco del Napoli di Luciano Spalletti fa paura a chiunque. Osimhen è apparso in ottima forma e affamato di vittorie anche durante i test di dicembre. Mentre Kvaratskhelia dopo un periodo di forma non proprio splendida, viene segnalato in ottima condizione. Il georgiano ha fatto vedere buonissime cose durante l’allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia, terminato con una partita a Castel Volturno.

Inter-Napoli: Kvaratskhelia e Osimhen osservati speciali di Inzaghi

“L’assenza di Brozovic impone la mediana dai piedi buoni Barella-Calhanoglu e Mkhitaryan, quella che ha custodito l’anima “giochista” dell’Inter nei mesi più difficili. Qualche cambiamento, però, si renderà necessario, senza snaturarsi troppo. I nerazzurri hanno, soprattutto, la necessità di mettere un anestetico all’attacco napoletano, il migliore della A con 37 reti segnate” scrive Gazzetta dello Sport.

Ma durante Inter-Napoli, Inzaghi teme principalmente Osimhen e Kvaratskhelia. Ecco il progetto dell’allenatore per fermare i due attaccanti azzurri: “Il lavoro addizionale sarà tutto sui difensori di centro-sinistra e centro-destra: non solo urgono raddoppi per ammorbidire il corpo a corpo in mezzo di Acerbi con Osimhen, ma Skriniar e Bastoni devono anche scalare ai lati: lo slovacco dovrà essere più deciso di quanto lo sia sul suo rinnovo, quando affronterà quel diavolo di Kvara, dall’altro lato l’azzurro incrocerà Lozano o Politano, clienti mai facili. Gradito, ovviamente, pure il sostegno delle mezzali”.

Il tecnico nerazzurro si preoccupa anche perché sa che la sua difesa è la più penetrata tra quelle che occupano le prime otto posizioni in classifica con 22 gol subiti fino ad ora. L’Inter ha la necessità di migliorare nettamente nel gioco difensivo, altrimenti sarà dura continuare a fare grandi risultati.