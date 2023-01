Mancini: “Scudetto al Napoli. Così può mettere un’ipoteca seria”

Roberto Mancini parla dello scudetto in Serie A per la stagione 2022/23 e vede il Napoli primo in classifica favorito sulle inseguitrici.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio prende posizione sulla corsa al titolo nel massimo campionato italiano. Il Napoli sfiderà l’Inter il 4 gennaio e potrebbe allungare ancora di più su una della inseguitrici. Gli azzurri hanno un buon margine di vantaggio, ma bisogna tenere in considerazione anche gli effetti della sosta, che è un’incognita enorme per tutte le squadre. Inoltre non è ancora terminato il girone d’andata, quindi bisogna tenere la massima concentrazione.

Scudetto Napoli: cosa pensare Roberto Mancini

Il selezionatore dell’Italia ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Mancini punta sul Napoli per lo scudetto.