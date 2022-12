Kvaratskhelia svela: “Il Napoli mi ha seguito per due anni. Questa città è amore”

Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una intervista a Dazn, il giocatore georgiano svela: “Trattativa col Napoli durata due anni“.

Il Napoli ha voluto fortemente Kvaratskhelia, con Cristiano Giuntoli che lo ha seguito anche durante il periodo in cui giocava al Rubin Kazan. In quel momento sembrava impossibile per il Napoli acquistare il giocatore, sui cui c’erano anche gli interessi dei club di Premier League. Poi Giuntoli è stato lesto a sfruttare il ritorno di Kvaratskhelia alla Dinamo Batumi ed a chiudere l’affare.

Kvaratskhelia e la trattativa per arrivare al Napoli

Maggiori dettagli sulla trattativa vengono dati da Kvaratskhelia durante l’intervista rilasciata a Dazn: “È durata tantissimo, circa due anni. Io ero molto contento che una squadra di questo calibro mi seguisse. In quel periodo non vedevo l’ora che la trattativa fosse chiusa e sognavo di indossare la maglia del Napoli il prima possibile. Guardavo spesso le loro partite e pensavo che sicuramente mi sarebbe piaciuto giocare con loro, perché facevano un calcio davvero molto bello“.

Kvaratskhelia come sopranno Kvaradona: “Mi hanno dato tanti nomignoli, ma il mio preferito è Kvaradona. Se c’è una piccola parte del nome di Maradona nel mio soprannome è per me un grande onore, una grandissima emozione. Napoli? Per me è amore. È veramente una città fantastica ed i napoletani sono delle persone eccezionali“.

Guardando al futuro ed alla sua crescita, dice: “Sicuramente posso ancora migliorare e non sono il più forte di tutti. Voglio continuare a crescere e mi impegnerò al massimo per riuscirci. Il difensore più forte che ho affrontato? Vi assicuro che giocare contro Di Lorenzo non è affatto semplice“.

Con Kvaratskhelia si parla anche di scudetto: “Ci sono ancora tante partite da giocare. Noi dobbiamo continuare a fare bene, ogni partita è importante”. Il georgiano fa anche la sua scelta tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Sicuramente non è facile scegliere, ma il mio idolo è Ronaldo“.