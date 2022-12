Kvaratskhelia: “Kvaradona mi piace. Dribbling? Certe cose non si imparano”

Kvickha Kvaratskhelia sceglie il soprannome Kvaradona, lo fa durante una intervista a Dazn in cui parla anche del suo dribbling.

L’attaccante georgiano è stato protagonista assoluto della prima parte di stagione del Napoli. Importantissimo il suo apporto alla squadra azzurra. I numeri di Kvaratskhelia sono favolosi: 8 gol e 10 assist in 17 presenze tra Serie a e Champions League. Le ultime tre partite del campionato italiano le ha anche saltate, poiché infortunato. Ora il giocatore sta recuperando dal punto vista fisico e dopo la sosta ci si aspetta una crescita di condizione da parte di tutto il gruppo azzurro. Kvaratskhelia si è goduto qualche giorno di vacanza a Parigi, ma da domani ritornerà ad allenarsi a Castel Volturno con i compagni.

Kvaratskhelia a Dazn: “Chiamatemi Kvaradona“

Il giocatore è stato intervistato Da Dazn che ha pubblicato un estratto di quanto ha detto il giocatore del Napoli. “Jamme ja’. Forza Napoli. Pasta. pomodoro. Per favore. Forza Napoli sempre. Ciao” sono alcune parole pronunciate in italiano e un po’ di dialetto napoletano, dal georgiano.

Kvaratskhelia ha scelto anche il soprannome “Kvaradona” tra quelli che gli sono stati affibbiati da quando è arrivato a Napoli. L’attaccante è un beniamino del pubblico, estasiato dai dribbling e le giocate spettacolari che fa vedere sul campo. Proprio della sua tecnica e dei dribbling ubriacanti, ha parlato Kvarastkhelia a Dazn dicendo: “Non sono cose che si imparano guardando dei video, secondo me. Non le impari nemmeno in allenamento. Tutto ciò che studieranno su di me non potrà essergli d’aiuto. Lavoro molto su me stesso, provo sempre delle nuove giocate, delle soluzioni alternative per diventare sempre più imprevedibile“. Tutti sono ansiosi di vederlo di nuovo sul terreno di gioco per capire se ha recuperato la migliore condizione, anche perché il 4 gennaio e la sfida Inter-Napoli si avvicina.