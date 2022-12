Il Napoli voleva Beto: erano pronti 40 milioni, il retroscena

Il Napoli voleva acquistare Beto dell’Udinese per sostituire Victor Osimhen, il club azzurro aveva pronti 40 milioni di euro.

Il retroscena di calciomercato viene indicato da Gazzetta dello Sport che annuncia anche una trattativa per il rinnovo di Osimhen. Sul calciatore ci sono sempre pressioni dalla Premier League, ma al momento il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo, anche perché lo valuta oltre 100 milioni di euro.

Calciomercato: Napoli idea Beto

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Giuntoli si era già mosso quando Mendes aveva avviato i lavori per portare Osimhen al Manchester United in cambio di Cristiano Ronaldo. Beto resta nei radar campani per un innamoramento di lunga data. La scorsa estate il Napoli, quando non aveva ancora chiuso per Raspadori, era pronto a spendere 40 milioni. Non se ne fece nulla perché la famiglia Pozzo non era disposta a venderlo. Il feeling è rimasto intatto e il Napoli si muove sempre su questo versante. Inutile dire che a Udine non si accontentano e contano di alzare la posta, ma le maratone sono da mettere nel conto nelle trattative tra questi due club“.