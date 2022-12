Demme: il Napoli fissa la cifra per la cessione

Il Napoli può cedere Diego Demme, la società azzurra chiede sei milioni di euro per lasciar partire il centrocampista tedesco.

Da quando è arrivato Spalletti sta giocando poco Diego Demme. Il centrocampista, complice anche un infortunio, ha trovato poco il campo ma la sua professionalità è fuori discussione. Legittimamente vorrebbe trovare più spazio e non è detto che nella seconda stagione non possa avvenire. Ma se dovesse capitare l’occasione giusta, per il Napoli e per il calciatore, si può pensare anche ad una cessione.

Secondo quanto scrive Il Mattino il Napoli a gennaio non farà pressioni per cedere Diego Demme. Il club azzurro non vorrebbe toccare nulla, ma se qualcuno vuole acquistare Demme può farlo per una cifra di 6 milioni di euro. Demme piace alla Salernitana, ma che non può coprire né il prezzo del cartellino, ma nemmeno l’ingaggio del centrocampista tedesco. Qualche occasione può arrivare dall’esterno, soprattutto dal campionato tedesco.

Qualora il Napoli dovesse cedere Diego Demme, allora Giuntoli potrebbe tornare sul mercato. Possibile che il direttore sportivo azzurro anticipi qualche acquisto come quello di Ivan Ilic del Verona, giocatore che da tempo viene seguito dallo scouting partenopeo. Ma a centrocampo ci sono riflettori puntato anche su Ounahi e Samardzic.