Venerato: “Demme infelice a Napoli. Frattesi vuole solo la Roma”

Ciro Venerato giornalista della Rai fa il punto sul mercato del Napoli con la possibile cessione di Demme e l’interesse per Lukic.

Il giornalista esperto di calciomercato ai microfoni di 1 Football Station sulla situazione di Demme, dice: “Il Napoli vorrebbe confermare Diego fino a giugno, perché è un giocatore d’esperienza adatto a sostituire Lobotka. Dall’altro lato, Demme non è sicuramente felice di vivere una stagione così importante da comprimario. Al momento queste due posizioni sono antitetiche, bisognerà capire se sarà poi trovato un punto d’incontro. Con la Salernitana non è andata bene come già riferito. Il Napoli ha aperto ad un prestito oneroso di 500.000 euro ed ha proposto l’intero stipendio pagato dalla Salernitana sino al termine della stagione. Tra due settimane, può succedere che i granata puntino su altri obiettivi, ma magari non riescono ad ingaggiarli e ripensa alla proposta azzurra. Il rapporto di Diego, inoltre, è buono con Gattuso, ma per questo non è detto che andrà al Valencia. Non metterei un punto nè sull’addio nè sulla permanenza sotto l’ombra del Vesuvio del calciatore”.

Interesse del Napoli per Lukic? “È sempre stato seguito dal club, è un jolly importante, ma non credo sia un obiettivo per gennaio. Qalora dovesse andare via Demme, Spalletti punterebbe su Gaetano. A giugno Sasa arriverà ad un anno dalla scadenza e potrebbe essere presa in considerazione l’idea di affondare il colpo, ma piace alla Roma, a club di Bundes e di Premier“.

Calciomercato Napoli: le notizie di Ciro Venerato

Frattesi ha chiuso le porte al Napoli, così come ad altri club: “Il calciatore è romanista e vuole giocare per la Roma. È stimato da Giuntoli e dalla società, ma la richiesta del Sassuolo è elevata. È una situazione da monitorare ma sicuramente per giugno, non per gennaio. Il Napoli vuole calciatori felici di vestire la maglia azzurra, perché questo deve essere punto arrivo. Se il club neroverde non dovesse abbassare le sue pretese economiche, allora l’operazione non sarà presa in considerazione“.

Sullo scambio Bereszynski-Zanoli, Venerato dice: “operazione già conclusa, è fatta. Bisogna sistemare la situazione stipendi, ma comunque i calciatori possono essere tesserarati almeno a partire dal 2 gennaio. Zanoli andrà a Genova, merita di essere valutato ed andrebbe poi compreso il suo impatto da titolare. È un ragazzo interessante, tenerlo in panchina forse è sbagliato, anche se deve crescere. È uno scambio di prestiti che conviene ad entrambi i club. Per quanto concerne i portieti, ci sono tre posizioni. La prima con Sirigu che coprirà il ruolo di secondo e Contini sarà la terza scelta; mentre la seconda con l’ex Genoa lontano da Napoli e Nikita alternativa di Meret. La terza opzione, invece, lascerebbe invariato l’attuale scenario, con i due portieri che potrebbero restare uno in Campania e l’altro a Genoa. Quella di Nikita è un’operazione slegata dallo scambio Bereszyński-Zanoli”.

Trattative di mercato dei club italiani? “Per il momento tutto fermo, perché sono tante situazioni magmatiche. Non mi aspetto un mercato in grado di stravolge i rapporti di forza, non si faranno affari alla Vlahovic. Non ci saranno episodi particolari… L’idea Zieych non si attuerà, è un’operazione che non andrà in porto. Mi aspetto un mercato lento, con alcuni colpi negli ultimi giorni. Non mi aspetto sussulti importanti dal Napoli, anche se Demme dovesse salutare il club“.