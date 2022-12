Schira: “Napoli-Lukic, mi sembra strano. Ma se parte Demme…”

Nicolò Schira esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Lukic e Berezynski in ottica Napoli.

Il giornalista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli conferma ulteriormente l’affare Bereszynski al Napoli: “Siamo praticamente sulla linea del traguardo. Durante il calciomercato di gennaio ci sarà l’ufficializzazione dello scambio tra Napoli e Sampdoria. Il centrocampista polacco vestirà la maglia azzurra, mentre Zanoli si trasferirà alla Sampdoria, ma in prestito secco. Mentre Bereszynski andrà al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Dalla Samp arriverà anche Contini visti i problemi di Sirigu“.

Si parla anche di un interessamento del Napoli per Lukic: “In passato il Napoli ha seguito il giocatore del Torino, ma attualmente mi sembra complicato inserirlo negli schemi di Spalletti. Forse se ne parla per sostituire Demme in caso di cessione. Ma in questo caso credo che Spalletti punterebbe ad utilizzare di più Gianluca Gaetano“.