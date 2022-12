Frattesi chiude la porta al Napoli, ha un altro sogno

Il Napoli ha sondato il terreno per Davide Frattesi centrocampista del Sassuolo che piace a molti club di Serie A.

In queste settimane si è accesa la pista Frattesi per il club di Aurelio De Laurentiis. Si parlava addirittura della possibilità che il giocatore vestisse la maglia azzurra già da gennaio. Ma il tentativo portato avanti da Cristiano Giuntoli è andato a sbattere contro la volontà del centrocampista che ha un sogno, quello di vestire la maglia della Roma in cui è cresciuto ed in cui vuole ritornare.

Frattesi niente Napoli, vuole la Roma

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “E recentemente tanti club hanno bussato alla porta di Carnevali. Ci hanno provato, nell’ordine, Juventus, Napoli, Brighton, ma la risposta è sempre stata la stessa: «Il mio desiderio è vestire di nuovo la maglia della Roma e tornare nella mia città». In questo modo Davide Frattesi si è confermato un grande tifoso giallorosso e, soprattutto, un fedele alleato per il gm della Roma Tiago Pinto con cui, in questi mesi, ha stabilito un’intensa e costruttiva comunicazione. Mosso da un sincero attaccamento ai colori giallorossi, il centrocampista del Sassuolo ha congelato ultimamente tutte le proposte, comprese quelle delle società straniere“.

È chiaro che Frattesi per il Napoli non era una necessità, ma si valutava l’opportunità di acquistare un giocatore di talento. Ma senza la volontà del giocatore le trattative non si chiudono. Un esempio lampante è Raspadori che ha voluto fortemente il Napoli, come ammesso anche durante una intervista rilasciata stamattina a Corriere dello Sport.