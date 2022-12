Raspadori: “Ho voluto fortemente il Napoli, sono cresciuto impressionato da Sarri. Scudetto, non è unossessione”

Giacomo Raspadori ha parlato della sua voglia di vestire la maglia del Napoli, ma anche della corsa scudetto in Serie A.

L’attaccante ex Sassuolo è stato uno degli acquisti più costosi della storia del Napoli ma non sente questo peso addosso, anche perché è stato lui a volere fortemente vestire la maglia azzurra. L’attaccante vuole ripagare la fiducia di società e allenatore sul campo, con gol, assist e ottime prestazioni.

Raspadori: “Il Napoli mi ha messo in mezzo“

Raspadori è uno degli uomini su cui la società crede maggiormente. Jolly d’attacco può giocare praticamente dappertutto ed ha sempre fornito ottime prestazioni, nonostante faccia vedere di avere dei margini di miglioramento. Ecco una parte della sua intervista a Corriere dello Sport.

Raspadori ha voluto fortemente il Napoli e lo dice chiaramente: “È stata una mia scelta precisa, sollecitato da ciò che mi dicevano Giuntoli e Spalletti: se mi passa la battuta, mi misero in mezzo, ero felicemente frastornato dalle loro parole, coglievo la fiducia. Non potevo sbagliarmi, non mi sono sbagliato. Il destino mi ha voluto a Napoli ed io non posso che esserne fiero. Era un’occasione da cogliere per me, perché io ho avuto modo di crescere guardando il Napoli di Sarri, impressionato sostanzialmente dalla natura stessa di un club che ha sempre avuto una filosofia diretta con lo spettacolo. Sa che io mi ci vedevo dentro questa squadra?”

Mentre non ha alcuna pressione per la cifra spesa dal Napoli per acquistarlo dal Sassuolo: “Non mi Spavento. Conosco ormai le dinamiche del mercato, so che può succedere – e con me è capitato – e che ci sono anche somme più rilevanti a definire certe operazioni. Fa parte del gioco. E stupirmi non avrebbe senso. Anzi, quasi quasi le dico che sono orgoglioso“.

Sul sogno scudetto dice: “Sarei un bugiardo se fingessi distacco. Ma non è un’ossessione. È l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress. Però ci credo: per conquistarlo servirà l’impegno di

questi tre mesi e la capacità di dimostrare che l’abbiamo meritato. Le qualità del Napoli, finora, sono emerse“.